Parochiefeesten in De Klijpe 08 maart 2018

Het Parochiecomité De Klijpe organiseert op 18, 24 en 25 maart de jaarlijkse Parochiefeesten in parochiezaal De Klijpe. Op zaterdag begint het feest vanaf 19 uur, op zondag vanaf 12 uur. Op het menu staat steak met frietjes en saus naar keuze of koude visschotel met frietjes. Voor de kinderen is er kip met appelmoes en frietjes. Het comité organiseert ook aangepaste kinderanimatie. Kaarten kosten 18 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen. Reserveren is verplicht en kan bij de leden van het Parochiecomité, via 0475/20.21.91 of heidi.verdonckt@skynet.be. (LDO)