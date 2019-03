Parochie de Klijpe viert feest Lieke D'hondt

04 maart 2019

13u20 1 Ronse Parochie De Klijpe in Ronse viert op 17, 23 en 24 maart feest. “Dit jaar werken we rond het thema licht, als eerbetoon aan de comitéleden pastoor Jacques, Johan en Reinout van wie we afscheid moesten nemen”, zegt Heidi Verdonckt.

De parochiefeesten gaan gepaard met een uitgebreid eetfestijn, vanaf 12 uur op zondag en vanaf 19 uur op zaterdag. Op het menu staan steak met saus naar keuze of zalm met kreeftensaus. Kinderen kunnen smullen van kip met appelmoes en er is ook kinderanimatie op maat. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan bij de leden, op het nummer 0475/20.21.91of op heidi.verdonckt@skynet.be. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 9 euro.