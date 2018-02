Parkje ondergaat metamorfose tegen vandalen 19 februari 2018

Het terrein aan de Beekstraat in Ronse zal een grondige metamorfose ondergaan. De buurt werd de laatste tijd geteisterd door vandalen. Ze staken er zelfs een auto in brand. Het stadsbestuur wil het parkje nu opwaarderen en ontoegankelijk maken voor motorvoertuigen. "We zullen werken met ophogingen zodat er geen auto's meer in het park kunnen", zegt schepen van Milieu Wouter Stockman (onafhankelijk). "Fietsers en voetgangers die de doorsteek willen maken naar de Ledeganckstraat zullen dat uiteraard wel nog kunnen doen." De stad wil het park ook meer aankleden. "We denken eraan om een hondenlosloopweide aan te leggen en extra beplanting. Al zal dat pas voor in de tweede fase van het project zijn. Nu is het te laat om nog aan te planten." (LDO)