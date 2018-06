Parking tijdelijk gratis als compensatie 19 juni 2018

02u31 1

De parking tussen De Passage en het stadhuis in Ronse is nog tot en met zaterdag 30 juni gratis beschikbaar. De stad neemt de maatregel ter compensatie van de werken die er de laatste weken plaatsvonden. De Sint-Martensstraat was een tijdlang afgesloten om een pand te slopen, waardoor de parking onbereikbaar was. Om de handelaars en hun klanten tegemoet te komen, kunnen ze er nog tot het einde van de maand gratis parkeren. (LDO)