Parkeerwinkel voortaan in TIO3 04 juli 2018

Wie vragen heeft rond parkeren in Ronse, kan vanaf nu terecht in businesscenter TIO3 in de Oscar Delghuststraat 60 in Ronse. De parkeerwinkel van Streeteo heeft daar vanaf deze week zijn nieuwe stek. Je kan er nog steeds terecht voor de aanschaf van bewonerskaarten en parkeervergunningen, de betaling van het halvedagtarief, klachten en inlichtingen. Ook de openingsuren zijn ongewijzigd: parkeerwinkel is elke dinsdag open van 13 tot 19 uur. De parkeerwinkel is ook telefonisch bereikbaar via 055/60.55.28.





(LDO)