Paashaas op bezoek bij Kadetten 26 maart 2018

Bij de Kadetten in Ronse sprongen de kinderen van blijdschap een gat in de lucht: de jeugdbeweging kreeg een week voor Pasen al de paashaas op bezoek.





Die had op tal van plaatsen het speelplein aan de Grote Marijve lekkers verstopt. "De komst van de paashaas is niet alleen voor kinderen van onze vereniging. We grijpen elk jaar de kans om ook andere kinderen uit te nodigen voor een speelnamiddag", vertelt leidster Aurelie Rommens. (DCRB)