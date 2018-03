Paaseierenzoektocht bij Kadetten 20 maart 2018

De paashaas komt op zaterdag 24 maart langs bij de Kadetten. Alle kinderen tussen vijf en twaalf jaar zijn welkom om samen het paaseierenzoektochtspel te spelen in het jeugdcentrum, Grote Marijve 133. De paashazen zullen de kinderen entertainen van 14.30 tot 17 uur, aanmelden kan tussen 14 en 14.30 uur. Tijdens de paaseierenzoektocht kunnen de ouders genieten van een drankje en kennismaken met de jeugdwerking van de Kadetten. Inschrijven doe je via info@kadettenronse.be of bij Aurelie Rommens op 0499/63.64.48. (LDO)