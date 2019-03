Oxfam Wereldwinkel Ronse maakt doorstart in Abeelstraat Lieke D'hondt

12u14 0 Ronse De faire producten van Oxfam Wereldwinkel Ronse zijn niet langer te vinden in de winkel in de Wijnstraat, maar wel in de gloednieuwe winkel in de Abeelstraat 16. Afgelopen weekend hebben vrijwilligers alle spullen verhuisd naar het nieuwe pand.

“Omdat de stad verbouwingsplannen heeft met het huidige pand in de Wijnstraat, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie”, zegt Martine Verlinden. “De winkel in de Abeelstraat bleek ideaal: het is groter en er zal meer passage zijn. We zullen ook een groter aanbod hebben en vaker open zijn.” De Wereldwinkel is in Ronse populair: de stad kreeg in 2017 het label van FairTrade gemeente, mede dankzij de vrijwilligers van de Wereldwinkel.

De nieuwe Oxfam Wereldwinkel zal vanaf woensdag 6 maart open zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 9.30 tot 12.30 uur en 14.30 tot 18 uur. Extra vrijwilligers zijn ook altijd welkom, voor meer info kunnen kandidaten mailen naar ronse@oww.be of langsgaan in de winkel.