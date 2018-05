Ovide Decrolylaan krijgt nieuwe voetpaden 17 mei 2018

02u43 0

De voetpaden in de Ovide Decrolylaan in Ronse worden vanaf deze week heraangelegd. De werken zullen in vier fase verlopen, waarbij de aannemer telkens opschuift in de richting van de Elzeelsesteenweg. De werken zullen duren tot 20 juli. In fase één worden de voetpaden vanaf de Louis Pasteurlaan tot het kruispunt met de Georges Desmetstraat aangepakt. Vervolgens zijn de voetpaden tot aan de tweede inrit van de Scheldekouter aan de beurt. Daarna worden de voetpaden vernieuwd tot aan de Elzeelsesteenweg. Tijdens de werken geldt er eenrichtingsverkeer komende van de Elzeelsesteenweg in de richting van de Ovide Decrolylaan. Omrijden kan ook via de Aatstraat en de Adolphe Hullebroeckstraat. In de laatste fase van de werken verhoogt de aannemer het kruispunt tussen de Ovide Decrolylaan, Hermes Van Wynghenestraat en Scheldekouter. Op dat moment zal er aan het kruispunt geen doorgang mogelijk zijn voor het verkeer. De stad voorziet een omleiding via de omliggende straten. (LDO)