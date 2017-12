Overdracht woonzorgcentrum De Linde uitgesteld 02u32 2

De overdracht van het woonzorgcentrum De Linde aan private partner Sint-Vincentius is uitgesteld naar 1 april 2018. Het was de bedoeling dat de overdracht al in januari gebeurde, maar de vakbonden hebben op het laatste nippertje nog een klacht ingediend.





"Ze zijn niet akkoord met de statuten van vzw De Linde, die het bestuur van het woonzorgcentrum zal overnemen. Dat moet conform het OCMW-decreet gebeuren", legt OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) uit. In die vzw zullen zowel de private partner Sint-Vincentius als de stad Ronse en het OCMW zetelen. "Omdat we alles correct willen laten verlopen, stellen we de overdracht een tijdje uit." De stad zal nu eerst antwoorden op de klacht en het besluit van de hogere overheid afwachten. "De kinderopvang, het dienstencentrum, de seniorenflats en de gezinsdiensten worden wel definitief overgedragen vanaf januari 2018. Die dossiers zijn helemaal in orde", zegt Vandevelde. (LDO)