Ouderraad schenkt KSO Glorieux nieuwe zitbanken 17 mei 2018

De speelplaats van secundaire school KSO Glorieux in Ronse is vijf zitbanken rijker.





De ouderraad kocht twee grote en drie kleine banken aan met de opbrengst van hun koekjesverkoop en schonk ze deze week aan de school. "De jaarlijkse koekjesverkoop heeft dit schooljaar een recordopbrengst opgebracht. We verkochten 512 dozen koeken, ruim driehonderd meer dan vorig jaar", zegt voorzitter van de ouderraad Peter Ponnet. "De leerlingenraad mocht mee beslissen wat we met het geld zouden doen. Zij stelden voor om met banken een zit- en babbelhoek te installeren op de speelplaats." De nieuwe zitbanken zijn vervaardigd van milieuvriendelijk composietmateriaal en kostten 2.500 euro. (LDO)