Organisaties en stad zoeken naar vervoersoplossingen 01 augustus 2018

Met de ontwikkeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zal het vervoersaanbod in de nabije toekomst grondig worden hertekend. Zo zal De Lijn nog enkel voorzien in de grote verbindingen. Voor het lokaal vervoer staan de gemeenten zelf in.





Samenlevingsopbouwwerk Ronse, Rap Op Stap Ronse, De Vrolijke Kring, TRAP en Handiklap trekken nu samen de kar om er voor te zorgen dat burgers zich makkelijker kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer in en rond Ronse. De stad Ronse en het Sociaal Huis zorgen voor de nodige ondersteuning. Er worden werktafels georganiseerd om samen na te denken hoe voor de huidige noden en problemen oplossingen kunnen gevonden worden voor iedereen, ook voor mensen met een beperkt budget. Samen met experten, beleidsverantwoordelijken, gebruikers en bewoners wordt er vorm gegeven aan een aantal urgente uitdagingen. De eerste werktafel vindt plaats op donderdag 30 augustus in Den Botaniek, Spinstersstraat 36 en dit van 9.30 tot 12.30. Deelnemen is gratis mits inschrijving bij rebecca.debacker@treintrambus.be of via 09/223.86.12. Deelnemers worden getrakteerd op een lunch. (TVR)