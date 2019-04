Oppositiepartij Groen wil via Sociaal Verhuurkantoor meer betaalbare woningen op de verhuurmarkt brengen, schepen Vandevelde houdt de boot af Lieke D'hondt

02 april 2019

13u58 0 Ronse Oppositiepartij Groen hekelt in de gemeenteraad het woonbeleid aan sociaal tarief in Ronse. Gemeenteraadslid Imane Mazouz vindt dat de samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) onvoldoende benut wordt. Schepen van Woonbeleid Wim Vandevelde (N-VA) is het oneens. “Terughoudend omdat SVK steken heeft laten vallen.”

Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt panden van private eigenaars aan een sociaal tarief. De eigenaar van het pand geniet via de samenwerking van een aantal voordelen en kan onder meer een renovatiepremie claimen. “Een samenwerking met het SVK is volgens ons een interessante manier om te voldoen aan de woningnood in Ronse”, zegt Mazouz. “Het stadsbestuur of de sociale huisvestingsmaatschappij moeten zelf geen investeringen doen en er komen meer betaalbare woningen bij. Het is dan ook vreemd dat het aantal woningen die via het SVK in Ronse verhuurd worden blijft steken op 45. In andere steden en gemeenten in onze regio zien we sinds 2011 wel grote stijgingen.”

Kwalitatieve oplossing

Schepen van Woonbeleid en Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) benadrukt dat de bevoegde diensten veel inspanningen leveren rond huisvesting. “Het meest acute probleem in Ronse zijn grote gezinnen die plots op straat belanden. Voor hen hebben we niet altijd een concrete oplossing, maar we laten niemand in de kou staan. We zoeken altijd naar een kwalitatieve oplossing. In het verleden heeft het SVK op dat vlak steken laten vallen, dus zijn we iets meer terughoudend in de samenwerking.”

Onteigende woningen

Eén van de denkpistes om extra betaalbare woningen op de markt te brengen, is de verhuring van enkele panden die onteigend zijn in het kader van de doortrekking van de N60. Die laat op zich wachten, waardoor de panden staan te verkrotten. “Die kunnen we misschien opknappen om sociaal te verhuren”, stelt Pol Kerckhove (sp.a) voor. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) heeft het voorstel al voorgelegd aan de Werkvennootschap dat zich over de N60 buigt. “We kunnen het overwegen voor 5 van de 30 onteigende woningen. In de andere woningen zijn er te veel structurele problemen en dat zou te veel kosten met zich meebrengen. We wachten nu op een definitief antwoord van de Werkvennootschap.”