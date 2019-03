Oppositiepartij Groen klaagt tekort aan speeltuinen in Ronse aan Lieke D'hondt

05 maart 2019

10u01 0 Ronse Oppositiepartij Groen klaagt op de gemeenteraad het tekort aan speeltuintjes in de stad aan. “Er zijn er slechts vier en dat is te weinig. Ons voorstel is om een grote speeltuin te bouwen in de Stadstuin.”

“Nu het stadsbestuur aan een studiebureau de opdracht geeft om het tweede deel van de Stadstuin te ontwerpen, is het ideale moment daar om ook een grote speeltuin in te plannen. Voor alle nieuwe gezinnen die rond de Stadstuin zijn komen wonen en voor de bewoners van het woonzorgcentrum en Triamant, zou een grote speeltuin aan de kant van de Oscar Delghuststraat een enorme meerwaarde zijn”, zegt Lech Schelfout.

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) begrijpt de vraag naar meer speellocaties, maar vindt de Stadstuin niet de ideale plaats voor een grote centrale speeltuin. “We onderzoeken wel of het mogelijk is om een meer landschappelijke inpassing te maken met natuurlijke speeltuigen zoals het nu al het geval is aan De Stookt.”