Opnieuw auto uitgebrand 25 april 2018

Aan de Gebroeders Dopchiestraat, een zijweg van de Ninovestraat in Ronse, is gisterenochtend een auto volledig uitgebrand. De Opel Corsa stond langs de weg geparkeerd. Voorbijgangers merkten rond halfzes de vlammen op. Bij aankomst van de brandweer van Ronse stond de auto in lichterlaaie. Een branddeskundige is aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Het was de tweede keer in drie dagen tijd dat Ronse door een autobrand werd opgeschrikt. Zondag was ook al aan het Edmond Van Beverenplein een wagen uitgebrand. Dat vuur was aangestoken, zo achterhaalde de brandexpert: op het wrak waren sporen van brandversnellers. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen beide incidenten. (DCRB)