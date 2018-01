Oplichtster krijgt 33 maanden cel in beroep 31 januari 2018

De 40-jarige Celia V. uit Ronse kreeg door het hof van beroep een celstraf van 33 maanden voorgeschoteld. Een bevestiging van straf, want in de rechtbank in Oudenaarde kreeg ze diezelfde 33 maand voor informaticabedrog en verschillende diefstallen. Door vorige veroordelingen met uitstel, zit ze nu aan een totaal van 63 maanden. "Mijn cliënt hoopt op een straf met uitstel, zodat ze er kan zijn voor haar kinderen en ouders", pleitte haar advocaat tijdens de behandeling. De voorzitter van het hof kon zich hier niet in vinden. "U gebruikt uw kinderen als wisselgeld, ze waren al in uw leven toen u deze en vorige feiten pleegde. Wat zou het nu anders maken?", zei de voorzitter. Volgens haar advocaat heeft de vrouw mentale problemen. "Mijn cliënte laat zich behandelen voor verlatingsangst, hier kan misschien een oorzaak van haar problemen liggen", aldus haar advocaat. De procureur-generaal zag er weinig waarheid in en vorderde drie jaar en drie maand en een boete. De oplichtster kreeg 33 maanden. (DJG)