Openbaar onderzoek directeurswoning Dopchie 14 maart 2018

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de voormalige directeurswoning Dopchie in de Wijnstraat voorlopig laten beschermen als monument. Na het openbaar onderzoek zal de minister beslissen over een definitieve bescherming. De neoclassicistische woning dateert van 1872 en werd gebouwd in opdracht van industrieel Pierre Joseph Dopchie-Crocq. Nu de woning voorlopig beschermd is, zal het stadsbestuur een openbaar onderzoek organiseren. Zo heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren te formuleren. Binnen negen maanden zal Bourgeois een beslissing nemen over de definitieve bescherming. (LDO)