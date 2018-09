Open Vld strikt oudste kandidaat in Ronse De 94-jarige Maurice Huysman krijgt plaats 24 op de lijst Lieke D'hondt

01 september 2018

18u19 2 Ronse Open Vld heeft haar team voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. De liberale partij trekt met vijftien vrouwen en veertien mannen naar de verkiezingen, onder wie ook de 94-jarige Maurice Huysman.

“Onze lijst is een perfecte afspiegeling van de gemeenschap”, zegt voorzitter Kurt Braeckman en dus kunnen ook de oudere Ronsenaars niet ontbreken. Maurice Huysman is zo’n kandidaat. Met zijn 94 jaar is hij wellicht de oudste kandidaat in oktober. Huysman is een liberaal van het eerste uur die zich ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds wil inzetten voor de partij. Het liberale gedachtegoed is bovendien de rode draad door het leven van de oud-strijder, want hij zette zich tijdens zijn actieve carrière als arbeider in weverij Ganseman en De Myttenaere en later ook Utexbel in bij de liberale vakbond. In 2012 belandde hij uiteindelijk op de lijst van de Liberale Unie in Ronse en nu is hij klaar voor een tweede kandidatuur. Al zit een plek in de gemeenteraad er niet meteen in. “Dat is niet de bedoeling”, lacht hij. “Met mijn kandidatuur wil ik vooral aan mijn vrienden en kennissen duidelijk maken dat ik achter Open Vld sta.”

Andere opvallende namen op de lijst zijn onder andere de 22-jarige tweeling Kirsten en Kenneth Deviaene op plaatsen vijf en twaalf en Nicole Demets-De Caesemaeker op plaats negentien. Zij is de weduwe van Open Vld-boegbeeld Raph Demets die vorig jaar overleed.