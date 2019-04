Oost-Vlaamse deputatie weigert vergunning voor stort naast Muziekbos, ontginningsbedrijf OB&D tekent beroep aan Lieke D'hondt

09 april 2019

15u04 6 Ronse De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft de vergunningsaanvraag van ontginningsbedrijf OB&D geweigerd. Het bedrijf wil het stort op de voormalige Bohez-site in Louise-Marie uitbreiden om er verontreinigde, niet-gevaarlijke gronden en baggerspecie op te slaan, maar dat staat de deputatie niet toe.

In het verslag van de deputatie staat te lezen dat het stort aan de rand van het Muziekbos op de grens tussen Maarkedal en Ronse “onaanvaardbare risico’s of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.” Dus wil de deputatie niet dat er nog extra vervuilde gronden worden bijgestort. De laatste twee jaar is dat niet meer het geval, juist omdat OB&D niet de juiste vergunningen heeft.

De twisten over het stort slepen nu al meer dan twaalf jaar aan. Het Actiecomité voor een Leefbaar Louise-Marie en de gemeentebesturen van Maarkedal en Ronse verzetten zich tegen de stortplaats, maar OB&D kreeg wel verschillende keren een vergunning om er nieuwe gronden te storten. De Raad van State vernietigde die vergunningen telkens. “Dit is een puur politiek spel”, reageert bedrijfsleider Baudewijn Vancoillie op de nieuwe beslissing van de deputatie. “De adviezen van alle instanties, behalve van de stad Ronse, waren gunstig. Dat is trouwens al jaren zo. Het past enkel niet in het politieke kraam en dat kan niet, vind ik. We tekenen dus beroep aan tegen deze beslissing.” Er was zelfs even sprake van dat het bedrijf de al gestorte gronden terug moest verwijderen en het stortvak in de oorspronkelijke staat moest herstellen. “Maar dat bevel is ongedaan gemaakt. We hoeven helemaal niets te verwijderen op het stort in Louise-Marie. Voorlopig beheren we het enkel als een goede huisvader”, zegt Vancoillie.

De besturen van Ronse en Maarkedal zijn wel tevreden met de beslissing. Zij dienden allebei een bezwaar in. “We zijn dan ook tevreden dat de provincie ons hierin is gevolgd. Dit is opnieuw een veldslag die we gewonnen hebben”, reageert Joris Nachtergaele (N-VA), burgemeester van Maarkedal. “Ook wij zijn uitermate tevreden met de beslissing van de deputatie”, zegt N-VA-fractieleider David Vandekerkhove, die ook de woordvoerder is van de Oost-Vlaamse N-VA-gedeputeerden.