Ook De Lijn te snel door de Germinal 17 april 2018

02u42 2

Bij een snelheidscontrole gedurende één uur zaterdag in de wijk Germinal in Ronse zijn vijf chauffeurs betrapt op te snel rijden. Dat waren meteen alle wagens die in die tijdspanne waren gepasseerd. Opmerkelijk: ook een autobus van De Lijn ging er over de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. In de Viermaartlaan reden in één uur tijd 50 van de 592 bestuurders (8,5%) sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. (DCRB)