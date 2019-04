Onverbeterlijke dief blijft na 33 veroordelingen stelen: Openbaar Ministerie vraagt drie jaar cel Lieke D'hondt

01 april 2019

14u06 0 Ronse Een diefstal van een BMW brengt Ronsenaar A.E.B. (43) al voor de zoveelste keer voor de rechter. De man heeft een strafblad van tien pagina’s lang met 33 veroordelingen, maar blijft toch de regels aan zijn laars lappen. “Hij leert maar niet uit zijn fouten, we moeten de maatschappij tegen hem beschermen”, zegt de procureur.

In december 2018 ging de beklaagde aan de haal met een BMW, waarna de politie hem een week later kon arresteren. Hij wordt ook verdacht van een andere reeks diefstallen, maar die maken geen deel uit van dit proces waarvoor hij in snelrecht werd gedagvaard. Het Openbaar Ministerie vraagt aan de rechtbank om de man een celstraf van drie jaar op te leggen. “Want we moeten de maatschappij tegen hem beschermen.” De advocaat van de man vraagt om hem toch nog een toekomst te gunnen. “Het lijkt alsof het hem allemaal niets kan schelen: hij doolt rond op straat en is verslaafd aan drank en drugs, maar ik vraag toch een milde straf zodat hij kan werken aan zijn toekomst.” Hoe de rechter oordeelt, weten we op 15 april.