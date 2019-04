Onoplettendheid is de oorzaak van frontale aanrijding met gewonden in Brakel Lieke D'hondt

14u49 0 Ronse Een 34-jarige vrouw uit Ronse heeft in de politierechtbank moeten uitleggen wat de oorzaak was van de frontale aanrijding die ze veroorzaakte in Brakel op 20 juni 2018. De vrouw ging met haar wagen over de volle witte lijn en reed zo tegen een tegenligger die uit de bocht kwam. Ze was ook licht geïntoxiceerd.

“Een onoplettendheid, want ik ken die weg nochtans goed”, verklaart ze in de politierechtbank. “Ik zat met mijn hoofd ergens anders.” De vrouw probeerde de aankomende tegenligger nog te ontwijken, maar slaagde daar niet meer in. Ze raakte zelf ook gewond bij het ongeluk. De politierechter legt haar nu een rijverbod van 15 dagen en een effectieve boete van 800 euro op.