Online inschrijven voor zomerkampen 28 februari 2018

De jeugddienst en sportdienst van Ronse organiseren dit jaar opnieuw zomerkampen. Ouders die hun zoon of dochter willen inschrijven voor een creatief kamp bij 'Villa Creademie' of voor een sportkamp, kunnen dat vanaf zaterdag 10 maart. Vanaf negen uur kan je je kroost inschrijven via de online webshop van de stad. Deze vind je op de site:





webshopronse.recreatex.be.





(LDO)