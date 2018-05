Ondernemers openen samen Woodbar KLANT KAN IN POP-UP INSPIRATIE OPDOEN VOOR INTERIEUR LIEKE D'HONDT

26 mei 2018

03u00 0 Ronse Vijf Ronsese ondernemers hebben zich gevestigd in een pop-up in de Wijnstraat 22 in Ronse. Ze zullen er samen Woodbar openhouden, een plaats waar je inspiratie kan opdoen voor je interieur, maar ook gezellig iets kan eten of drinken.

Meubelmakers Sébastien Verschueren en Jeroen Van Geen van VwoodS namen het initiatief om een zaak te beginnen in de Wijnstraat. Zij maken duurzame meubelen, voornamelijk uit steigerhout. "Klanten konden tot nu toe onze creaties enkel op het internet terugvinden, maar we merken dat er meer en meer vraag was om onze creaties in het echt te zien. Toen we hoorden dat de stad een nieuw pop-upreglement had, hebben we niet geaarzeld om op de kar te springen", zegt Sébastien.





Meubels uitproberen

De meubelmakers hebben de handelsruimte waar hun pop-up is gevestigd grondig aangepakt om een huiselijke sfeer te creëren. Zo is er een keuken, een zithoek met salontafel en een eetplaats in de nieuwe winkel. "We wilden niet het zoveelste meubelwinkeltje op rij maken, maar wel een ware beleving van een totaalinterieur met de warme sfeer van een thuis", zeggen de ondernemers. In hun pop-up kunnen klanten terecht om inspiratie op te doen of om gewoon iets te drinken met vrienden. "We willen een vertrouwd gevoel creëren voor de klanten. Ze kunnen de meubelen eerst eens uitproberen terwijl ze iets drinken vooraleer ze iets aanschaffen", legt Jeroen uit. Hoewel Woodbar open staat voor alle bezoekers, blijft het wel een winkel. Aan de meubelen hangt dan ook een prijskaartje. Letterlijk dan. De klanten kunnen de meubelen kopen waarna er nieuwe ontwerpen in de plaats zullen komen. Zo zal Woodbar er op het einde van de rit ongetwijfeld er net dat tikkeltje anders uitzien dan vandaag.





Samenwerken

Het concept van Woodbar hebben Sébastien en Jeroen niet in hun eentje uitgewerkt. Ze besloten samen te werken met vier partners die elk hun steentje bijdragen tot de pop-up. Interieurschrijnwerkers Stijn Desmettre en Leen Holvoet van DS Hout zijn verantwoordelijk voor de interieurinrichting van Woodbar. Heroen Debeyter van BDN Tegelwerken toont er dan weer zijn wand- en vloertegels en Steven Lecleir van Nelson Carports maakte de deuren met staal en hout. Christophe De Smet en Isabelle Stockman van koffiehuis Artisanne zullen de gasten van Woodbar verwennen met onder andere biologische biertjes of koffie en tapasbordjes met streekgebonden producten. "We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de dag van vandaag essentieel is om ook individueel te groeien en ons te distantiëren van concurrenten", klinkt het bij de ambitieuze ondernemers.





Meer info over Woodbar vind je op www.woodbar.be.