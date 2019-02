Onbekenden schieten met loodjesgeweer op poes Tina: “Waarom doet iemand nu zoiets?” Lieke D'hondt

13 februari 2019

19u12 0 Ronse Patricia Duquesne uit de Georges Dumontstraat in Ronse zit met de handen in het haar. Haar kat Tina werd beschoten met een loodjesgeweer. “Ze heeft heel veel geluk gehad, maar wie doet nu zoiets?”

“De laatste tijd had Tina veel last van ontstekingen en koorts. We moesten haar antibiotica geven en we wisten niet wat de oorzaak was van de problemen. Tot dit weekend. Zaterdagavond voelde ik iets hards aan haar voorpoot. We zijn naar de dierenarts geweest en die heeft een kogel van een loodjesgeweer uit haar voorpoot gehaald. Onze poes is dus beschoten”, doet Patricia haar verhaal. Tina is ondertussen al terug thuis. Ze zal volledig herstellen van de wonde. “Ze is nog wat angstig door het hele voorval, maar ze heeft geluk gehad. De kogel kon evengoed haar hoofd, hart of een spier hebben geraakt. Dan zou de schade veel erger geweest zijn.”

Klacht

Patricia overweegt om een klacht tegen onbekenden neer te leggen bij de politie. “Ik wil weten wie Tina heeft beschoten en waarom. Al vrees ik dat we dat nooit zullen weten. Als de dader door mijn klacht en dit artikel stopt met poezen te beschieten, dan ben ik ook al tevreden.” Ondertussen heeft Tina ook poezenopvangcentrum vzw The Lucky Stars op de hoogte gebracht. “Dat maakt misschien de tongen los en we waarschuwen op die manier ook de andere eigenaars van poezen in de buurt.” Vzw The Lucky Stars roept op Facebook de eigenaars op hun katten te controleren en eventueel binnen te houden.

Vermiste katten

Dierenbescherming Vlaamse Ardennen is via Patricia ook op de hoogte van het incident. Zij hebben voorlopig nog geen weet van andere katten die beschoten zouden zijn, maar Lucie Van Wittenberghe van de Dierenbescherming vertelt ons wel dat er in dezelfde buurt verschillende katten vermist zijn. “We hebben gehoord dat iemand actie onderneemt tegen katten. Dat is voor niets nodig. Straatkatten worden bijvoorbeeld gesteriliseerd. Daar moeten de buurtbewoners die iets tegen katten hebben maar mee leren leven.”

Gestructureerde aanpak

Schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA) was nog niet op de hoogte van het incident, maar wil de zaak wel laten onderzoeken. “Nu er een schepen van Dierenwelzijn is in Ronse willen we de zaken gestructureerd aanpakken. Ik heb vandaag nog samengezeten met twee agentes die bijzondere aandacht hebben voor dierenwelzijn, dus er zijn binnen het politiekorps mogelijkheden om dergelijke incidenten op te lossen. Ik roep eigenaars die iets dergelijks meemaken dan ook op om zeker klacht in te dienen zodat we iets kunnen ondernemen. In Ronse is dierenwelzijn geen gebakken lucht”, besluit Demeulemeester.