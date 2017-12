OCMW voert Disability Card in 02u32 2

De OCMW-raad voert in Ronse de European Disability Card in. Met deze kaart kunnen mensen met een handicap gemakkelijker bewijzen dat ze wel degelijk een beperking hebben. Dat kan handig zijn wanneer ze willen aantonen dat ze recht hebben op kortingen of andere voordelen bij cultuur- en sportbeleving of andere vrijetijdsbestedingen. OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) vindt de kaart een belangrijke stap. "De kaart draagt bij tot een inclusiever Ronse", zegt Vandevelde. (LDO)