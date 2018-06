OCMW stopt met opvanginitiatief voor vluchtelingen 07 juni 2018

Het opvanginitiatief voor vluchtelingen in Ronse is stopgezet. In 2003 richtte het OCMW een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) op waar maximum zes alleenstaande mannelijke asielzoekers terecht konden. Zij werden gehuisvest in twee woningen van de Bouwmaatschappij Ronse, terwijl het OCMW de huurprijs betaalde. Nu er minder asielzoekers doorstromen naar Ronse, is het opvanginitiatief volgens het OCMW overbodig geworden. "De zes opvangplaatsen geraakten zelden volledig ingevuld en bovendien maakte het LOI in 2016 24.275 euro en in 2017 15.756 euro verlies", legt OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) uit. De middelen die vrijkomen door de stopzetting van de opvang zal het OCMW investeren in armoedebestrijding. (LDO)