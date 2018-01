Nieuwjaarsbaby Nassim geboren in Ronse 02u37 0 Foto Lieke D'hondt Mama, papa, broers en zus en hun nieuw broertje Nassim. Ronse Khalil Ben Ahmed en Nadia Othman uit Ronse beleefden een bijzondere nieuwjaarsnacht. Zij verwelkomden gisteren hun vijfde kindje Nassim. "Een mooi cadeau voor het nieuwe jaar", lacht mama Nadia.

Khalil en Nadia brachten de hele nacht door in het ziekenhuis, maar moesten uiteindelijk wachten tot de middag op de geboorte van hun zoontje. "Hij wilde precies nog niet geboren worden, maar nu is hij er eindelijk", vertelt Nadia. Ondertussen kwamen de grote zus en de drie grote broers al een kijkje nemen naar Nassim in het AZ Glorieux. Zij zijn vooral blij dat hun broertje in de kerstvakantie werd geboren, want zo kunnen ze lekker veel op bezoek komen. Nassim woog bij de geboorte 3,16 kilogram en mat 50,5 centimeter. (LDO)