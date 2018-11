Nieuwe benamingen voor scholen van katholiek onderwijs Ronse Lieke D'hondt

17u41 0 Ronse Katholiek Onderwijs Ronse (K.O.R.), de overkoepelende organisatie voor het katholiek onderwijs in Ronse, gaat de benamingen van haar scholen wijzigen vanaf 1 september 2019. Elke school wordt voortaan aangeduid als een campus.

Kleuterscholen Sancta Maria en Glorieux zullen voortaan Campus Glorieux Kleuter heten. De lagere scholen van Sancta Maria en Glorieux worden Campus Glorieux Lager en het KSO Glorieux wordt Campus Glorieux Secundair. Het Sint-Antoniuscollege krijgt de naam Campus Sint-Antonius en de wijkafdeling Zonnestraat – Klijpe heet voortaan Campus De Klijpe. Tot slot veranderen de wijkafdelingen Aatstraat – Paters en Sint-Pieter in respectievelijk Campus Sint-Franciscus en Campus Sint-Pieter.

Herstructurering Campus Glorieux

Eerder raakte ook al bekend dat de basisscholen Glorieux en Sancta Maria zullen samensmelten tot één school. Die herstructurering zal vanaf 1 september 2019 geleidelijk ingezet worden. “De scholen bevinden zich op hetzelfde terrein maar bestaan naast elkaar”, zegt coördinerend directeur Kathleen Tonneau. “Om een toekomstgericht pedagogisch project uit te bouwen ligt het voor de hand dat we zowel de kleuterscholen als de lagere scholen elk tot één school herstructureren.” In de scholen zal een gezamenlijk beleid uitgestippeld worden met een eengemaakt personeelsteam en een dito directieteam. “Een eengemaakte school beschikt bovendien over de nodige ruimte en een groter gezamenlijk budget om verantwoorde uitgaven te doen. Dat zal in de toekomst meer dan nodig zijn om de bouw van een gloednieuwe lagere school te financieren.”