Nieuwe ateltiekclub ziet het levenslicht 14 maart 2018

Ronse is een atletiekclub rijker. Ronse Atletiek Team zal niet alleen atletiektrainingen bieden voor de jeugd, de club start ook meteen een jogginggroep voor volwassenen op. "Ons doel is om de atletieksport in Ronse naar een hoger niveau te brengen", zegt voorzitter Gunter D'Hondt. "Hiervoor werken we met gediplomeerde trainers. Iedereen vanaf zes jaar is welkom." Ronse Atletiek Team start ook een jogginggroep voor volwassenen op. "Daarin zal gezelligheid en samenhorigheid de belangrijkste troef zijn. Samen uit, samen thuis is ons motto." De jeugdtrainingen vinden vanaf 20 maart plaats op dinsdag en donderdag van 18 uur tot 19.30 uur aan sportcomplex 't Rosco. Vanaf 22 april zullen er elke zondag om 10 uur jogsessies zijn. Meer info over de nieuwe club vind je op www.rat.be. (LDO)