Nieuw vakantiemagazine moet nog meer toeristen naar Ronse lokken Lieke D'hondt

15 maart 2019

17u56 2 Ronse De dienst Toerisme van Ronse lanceert bij de opening van het toeristisch seizoen een nieuw vakantiemagazine. Dat moet potentiële bezoekers aanzetten om de stad te bezoeken. Het magazine zal zowel online als bij horeca, musea, toeristische ambassadeurs en attracties gepromoot worden.

‘Ronse, de smaakmaker van de Vlaamse Ardennen’, zo heet het nieuw vakantiemagazine van Toerisme Ronse. Het is 52 pagina’s dik en staat boordevol toeristische info over Ronse: van de Sint-Hermesbasiliek en het Muziekbos tot de typerende art deco en art nouveau, wandelroutes en eetgelegenheden. “Het magazine heeft een wervend karakter”, zegt schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Het zet potentiële bezoekers aan om de stad te komen ontdekken. Daarnaast is het ook een bezoekersgids voor toeristen die reeds ter plaatse zijn.”

25.000 exemplaren

In het hart van het magazine vinden de toeristen een stadsplan dat ze kunnen uitscheuren om op pad te gaan. Er horen ook bonnen bij die de toeristen korting of een cadeautje geven bij bepaalde activiteiten. Er zijn 25.000 exemplaren van het magazine in omloop. In horeca, logies en musea, bij de toeristische dienst, toeristische ambassadeurs en attracties zullen ze verdeeld worden aan de toeristen. Er is ook een onlineversie.