Nieuw restaurant in 'La Belle Epoque' JULIEN CASTEELS EN FEM KIELEMOES OPENEN OP 16 FEBRUARI L' AMUSE RONNY DE COSTER & LIEKE D'HONDT

01 februari 2018

02u48 0 Ronse Er is sinds enkele maanden opnieuw bedrijvigheid in het negentiende eeuwse pand 'La Belle Epoque' in de Hoogstraat in Ronse. Julien Casteels (27) en Fem Kielemoes (30) zijn er druk aan de slag om op 16 februari hun nieuwe restaurant l'Amuse te openen.

Julien en Fem zijn niet aan hun proefstuk toe, want tot voor kort hielden ze samen Bistro l'Amuse open, vlak bij de Markt in Zottegem. Julien stond er in de keuken terwijl Fem de zaal deed, maar die zaak laten ze na drie jaar achter zich. Nu keren ze terug naar Ronse, waar Fems roots liggen. "In Zottegem hebben we veel ervaring opgedaan en een mooi klantenbestand uitgebouwd, maar nu we verhuizen naar Ronse kiezen we voor een restaurant in plaats van een bistro", vertelt Fem.





Voor hun nieuwe avontuur koos het koppel een bijzondere locatie, want het pand dat in Ronse bekend staat als 'La Belle Epoque' heeft al een hele geschiedenis achter zich. In de negentiende eeuw was het gebouw eigendom van de familie Bodeyn, die er ijzerwinkel 'Boddin' uitbaatte. De winkel zou pas in 1979 verhuizen naar de Fostierlaan. "De oudere generatie van Ronse is hier in die tijd dus zeker eens binnen geweest. Het zou tof zijn als ook zij nog eens zouden terugkomen", vinden Fem en Julien. Tussen 1979 en nu werd het pand al enkele keren ingericht als restaurant, maar de laatste jaren stond het leeg.





Julien en Fem besloten het statige pand grondig onder handen te nemen zodat het restaurant een frisse look krijgt met respect voor een enkele klassieke elementen, zoals de glasramen in de zaal. "We hebben beslist om de indeling te wijzigen. De keuken hebben we bijvoorbeeld naar de ander kant van het pand verhuisd. Dat leek ons veel logischer", zegt Julien.





Sharing food

"Er komt wel veel werk bij kijken, want in een oud gebouw schuilt er achter elke muur een verrassing. We hadden eigenlijk gehoopt om in november al te kunnen openen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Nu mikken we op 16 februari", aldus Fem. Vanaf dan zal l'Amuse binnen plaats bieden voor 80 gasten, op het terras is plaats voor nog eens 60 gasten. "We hebben ook nog een zaaltje waar we babyborrels of feestjes kunnen organiseren", vertelt Fem.





De jonge ondernemers zullen zich in l'Amuse vooral toeleggen op sharing food. "Dat zijn grotere gerechten die de gasten op tafel delen met elkaar. Dat zal zorgen voor meer actie aan tafel", legt Julien uit. "En tot meer communicatie. Smartphones zullen bij ons niet nodig zijn aan tafel", vult Fem aan.