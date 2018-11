Nadine Dezaeytijd bezorgt twee gesneuvelde Britse soldaten eerbetoon: “Hun graven fascineerden me” Lieke D'hondt

06 november 2018

15u22 1 Ronse Dankzij Ronsenaar Nadine Dezaeytijd krijgen twee Britse soldaten, Woolway en Harry Haslam, honderd jaar nadat ze sneuvelden in Ronse, alsnog een eerbetoon. Ze raakte gefascineerd door de graven van de piepjonge Britten op het oud kerkhof op de Engelsenlaan.

Het oud kerkhof op de Engelsenlaan is de laatste rustplaats van twee Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in Ronse stierven. Op hun naam na weet niemand nog wie ze waren of waarom ze in het leger gingen. Daar heeft Nadine Dezaeytijd verandering in gebracht. Ze raakte gefascineerd door de graven, vooral omdat soldaat Harry Haslam al op 19-jarige leeftijd stierf.

Ze ging bij Bernard Decraene van de Geschiedkundige Kring Ronse op zoek naar meer informatie, maar bleef op haar honger zitten. Via het internet kwam ze in contact met een Engelse organisatie en vond ze meer info over één van de twee onfortuinlijke soldaten. “Over Woolway was bijna geen informatie meer te vinden omdat zijn dossiers wellicht in de Tweede Wereldoorlog werden vernietigd, maar het leven van Harry Haslam liet wel sporen na”, vertelt Nadine.

Krijgsgevangenen

Haslam kwam uit Bolton in het noordwesten van Engeland en groeide op in een gezin met vijf zussen en vier broers. “Op zijn zestiende ging hij in het leger, waarschijnlijk omdat hij op zoek was naar avontuur”, zegt Nadine. “Hij werd seingever en moest inlichtingen van het front doorseinen naar het hoofdkwartier. Een gevaarlijke functie die ook de nodige kennis vereiste.”

Haslam werd op 9 april 1918 gevangen genomen door het Duitse leger en overgebracht naar Ronse, dat toen nog bezet was. Samen met Woolway werd hij opgesloten in de fabriek van Henri Lagache, waar ze allebei in oktober 1918 stierven. De krijgsgevangenen kregen hun laatste rustplaats op het oud kerkhof waar ze honderd jaar later bijna volledig in de vergetelheid zijn geraakt.

Nadine heeft ook pogingen ondernomen om familieleden van Harry Haslam te vinden. “De lokale pers van Bolton heeft een oproep geplaatst om verwanten te vinden, maar dat heeft niets opgeleverd. Haslam is een vaak voorkomende naam, een beetje zoals ‘Peeters’ bij ons, dus de kans is klein dat we iemand vinden die echt familie is van Harry.”

Herdenkingsplechtigheid

Op 11 november krijgen zowel Haslam als Woolway een eerbetoon tijdens de herdenkingsplechtigheid. De herdenking begint om 17.40 uur in het Albertpark. Vervolgens gaat het in stoet naar het oude kerkhof op de Engelsenlaan waar de burgemeester en schepen om 18.40 uur halt houden bij de graven van Haslam en Woolway. Daarna is er nog een ceremonie ter hoogte van het graf van de Onbekende Soldaat. Om 20 uur eindigt de plechtigheid met de ‘Last Post’.