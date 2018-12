Na twee streekbieren lanceert vriendenkring Da Vinci Campus Ronse nu ook eigen kaas LDO

19 december 2018

20u07 0 Ronse Vriendenkring Da Vinci Campus Ronse brengt een nieuw streekproduct op de markt. Na twee streekbiertjes is het nu de beurt aan een kaas: Leonardo.

“We verkopen al enkele jaren een blonde tripel van negen graden ‘Natte Nez’ en een bruin karaktervol bier van tien graden ‘Leonardo’”, vertelt Xavier Demets. “Die verkopen vlot, dus hebben we besloten om in samenwerking met streekwinkel Artisanne ook een kaas op de markt te brengen.” Die werd gemaakt op basis van rauwe koemelk en het Leonardobier. “Het leuke aan de kaas is dat het een lokaal product is”, zegt Christophe De Smet van Artisanne. “We kunnen aan de mensen vertellen hoe de kaas en ook het bier tot stand zijn gekomen. De mensen kunnen zo de smaak van de stad proeven.”

De nieuwe Leonardokaas zal verkocht worden in Artisanne en bij gelegenheid ook in de Da Vinci Campus.