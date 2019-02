Na sprookjesboeken schrijft Lucie Spileers (81) nu ook een roman: “Een pittig avontuur met ruwe personages” Lieke D'hondt

18 februari 2019

15u03 1 Ronse Lucie Spileers uit Ronse heeft haar eerste roman klaar. De 81-jarige vrouw schreef zes jaar aan het lijvige boek ‘Of ik een witte vlinder streel’. “Mijn inspiratie haal ik uit wat ik zelf heb gezien.”

In het verleden schreef Lucie Spileers al dichtbundels en sprookjesboeken voor kinderen, maar nu heeft ze een tweedelige roman voor volwassenen klaar. In ‘Of ik een witte vlinder streel’ neemt ze de lezers mee naar 1967. “Een mannequin wordt verliefd op een journalist, maar dat blijkt een Arabische prins te zijn”, vertelt Lucie. “Het is het begin van een pittig avontuur, met ruwe personages.” Vanaf half maart zal het eerste deel van het boek verkrijgbaar zijn bij de Nederlandse uitgeverij Boekscout. “Het tweede, nog spannender deel, volgt later.”

Historisch correct

Het boek schrijven was voor Lucie een werk van lange adem. “Ik heb er zes jaar over gedaan en de eerste versie zat ook nog eens vijf jaar ergens in een doos na een verhuis. Vooral het opzoekingswerk nam veel tijd in beslag, want ik wou dat het boek ook historisch correct was. Zo komen de brand in de Brusselse Innovation en de zesdaagse oorlog van Israël aan bod in het boek. Ik heb veel informatie moeten opzoeken in boeken, maar de laatste jaren ging het sneller dankzij Wikipedia.” Haar inspiratie voor het boek haalde de schrijfster deels uit haar eigen leven. “Ik gebruik elementen die ik gedurende mijn eigen leven heb gezien in de kranten of op televisie. Die heb ik verweven met een verzonnen verhaallijn.”

Ondanks haar gezegende leeftijd is de marktkraamster op rust nog niet van plan te stoppen met schrijven. “Ik ben al volop bezig aan een nieuw boek. Deze keer gaat het over Mary Stuart, Queen of Scots.”