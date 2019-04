Na jaren verloedering kan beluik Koer Devos eindelijk opgeknapt worden Lieke D'hondt

19 april 2019

15u20 0 Ronse De Bouwmaatschappij Ronse, die instaat voor het beheer van het vastgoed van de stad, gaat het beluik Koer Devos laten renoveren. Het beluik bestaat uit 12 arbeiderswoningen en is als monument beschermd, maar is de laatste jaren helemaal verloederd.

De Bouwmaatschappij is er in 2017 in geslaagd het laatste huisje van Koer Devos aan te kopen en wil het beluik nu renoveren. “Oorspronkelijk hebben we Koer Devos enkel geconserveerd en opgekuist, maar ondertussen hebben we een beheersplan opgesteld, een architectenbureau aangesteld en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. We bekijken momenteel hoe we kunnen starten met de renovatie van de woningen”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). Na jaren in een belabberde toestand, kan Koer Devos dus eindelijk in ere hersteld worden.