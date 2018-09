Na Erik Tack stoppen ook partijgenoten met gemeentepolitiek Lieke D'hondt

17u12 1 Ronse Erik Tack maakte maandag in de gemeenteraad bekend dat zijn partij Vlaams Belang niet meer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ronse. Ook voor gemeenteraadsleden Dirk Deschaumes en Christiane Danneels-Modde heeft dat gevolgen.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar sinds maandag is het officieel. Vlaams Belang doet in oktober niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ronse. De partij haalde in 2012 nochtans vier zetels en is zo de vierde grootste van de stad. Nadat Brigitte Goddaert in 2013 de partij verliet en besliste om als onafhankelijke verder te zetelen in de gemeenteraad, bleven nog drie zetels over. Erik Tack kondigde al aan te stoppen met gemeentepolitiek en ook Christiane Danneels-Modde houdt het voor bekeken.

Provinciale verkiezingen

Dirk Deschaumes gaat wel verder in de politiek, maar heeft besloten om enkel voor de provinciale verkiezingen op te komen. Hij doet dat nog steeds voor Vlaams Belang. “De beslissing om met Vlaams Belang niet meer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen is met iedereen besproken. Voor mij is het vooral belangrijk om de Vlaamse strekking op gemeentelijk vlak niet verder te verdelen”, reageert Deschaumes. Hij hoopt dat vooral N-VA kan profiteren van deze nieuwe ontwikkeling.

Laatste legislatuur

Ook voor Brigitte Goddaer is deze legislatuur de laatste als gemeenteraadslid. Zij kwam in 2006 en 2012 op voor Vlaams Belang, maar stapte in 2013 uit de partij om als onafhankelijke verder te zetelen. Ze was het niet langer eens met de dynamiek die in de lokale partij heerste. Dit jaar stopt ze helemaal met gemeentepolitiek. “Als onafhankelijke kan je moeilijk een lijst maken en ik heb niet echt geprobeerd om mij aan te sluiten bij een andere partij”, zegt Goddaert.