N-VA maakt zich vrolijk over schrijffout Groen 23 augustus 2018

02u45 0 Ronse Groen wenste de Ronsische moslims deze week een prettig Offerfeest door met een spandoek aan de moskeeën te gaan staan. Tot groot jolijt van heel wat mensen op Facebook, want er stond wel een schrijffout op dat spandoek.

"Hoe win ik zieltjes in vier stappen", spotte Wim Vandevelde (N-VA) op Facebook. "Stap één: maak een spandoek. Stap twee: bemerk dat het 'fijn Offerfeest' en niet 'fijne' is. Stap drie: overplak de 'e'. Stap vier: sta aan de moskee."





De Facebookpost lokte heel wat lacherige reacties uit omwille van de schrijffout. Bovendien vonden velen het vreemd dat Groen een feest steunt waarop schapen al dan niet onverdoofd worden geslacht.





"Hypocriet"

"Het is zeker niet zo dat wij onverdoofd slachten goedkeuren", reageert Groen-lijsttrekker Lech Schelfout. "Maar er zijn ook veel moslims die ervoor kiezen om tijdens het Offerfeest een gift te doen in plaats van een schaap te slachten. Met onze actie wilden we de moslims gewoon een fijn familiefeest wensen, want voor onze partij is diversiteit belangrijk en hoort iedereen erbij. We hebben aan de moskee heel wat positieve reacties gekregen", aldus Schelfhout.





"De reactie van N-VA vind ik dan weer hypocriet, want zij maken wel deel uit van de coalitie die een premie van twintig euro geeft om schapen onverdoofd te laten slachten in Aat", besluit de Groen-lijsttrekker. (LDO)