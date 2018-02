N-VA Kamerfractie onderneemt stappen tegen taalfaciliteiten 03 februari 2018

Ook de nationale afdeling van N-VA zet haar schouders onder de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse. N-VA Kamerleden Peter De Roover en Kristien Van Vaerenbergh hebben deze week een voorstel van bijzondere wet ingediend om de taalfaciliteiten af te schaffen. Ze stellen voor om Ronse uit de lijst van faciliteitengemeenten te halen omdat daar geen grondwetswijzingen voor nodig zou zijn. Toch lijkt ook dat een moeilijke klus te worden.





Om de wet erdoor te krijgen is namelijk niet alleen een tweederdemeerderheid nodig. De Roover en Van Vaerenbergh moeten ook een meerderheid vinden in elke taalgroep. (LDO)