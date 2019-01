Muzikale en sportieve acts nemen het tegen elkaar op tijdens Sports On Stage LDO

17 januari 2019

13u50 0 Ronse De sportdienst van Ronse pakt op zaterdag 26 januari om 20 uur uit met Sports On Stage in sporthal ’t Rosco. Tijdens het vernieuwde sportgala is er niet alleen aandacht voor de Ronsese sporters die het afgelopen jaar een opmerkelijke prestatie leverden, er is ook een talentenwedstrijd vol muzikale en sportieve acts.

Meerdere acts zullen het tijdens Sports On Stage tegen elkaar opnemen: Mellow en Donatel zullen een muzikale act brengen, de Recrean Skippers tonen hun capaciteiten, Dancelab Compagnie, Dancelab en Dance Crush zullen dansen en Younes Ghezzal toont zijn talent in freestyle voetbal.

De hele sportavond is gratis te bij te wonen in ’t Rosco. Kaarten kunnen vooraf afgehaald worden bij de sportdienst op de Leuzesesteenweg 241. Wie er zelf niet bij kan zijn, kan ook elders volgen via de livestream op de website www.beleefhet.be. Op die manier kan iedereen via sms stemmen op zijn of haar favoriete act en zo samen met de jury beslissen wie de winnaar wordt van de allereerste talentenwedstrijd van Sports On Stage in Ronse.