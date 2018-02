Muzikaal eerbetoon aan Prince 15 februari 2018

02u53 0

Jimmy Colman, Tom Kestens en Nina Babet brengen op zaterdag 24 februari een eerbetoon aan het leven en succes van Prince. 'Minneapolis: a walk through Paisley Park' heeft niet alleen aandacht voor de hits van Prince, maar ook voor de nummers die hij schreef voor andere artiesten zoals Chaka Khan, Sinead O'Connor en Alicia Keys. Het concert begint om 20 uur in de concertruimte van CC De Ververij, Wolvestraat 37. Tickets voor 'Minneapolis' kosten 18 euro of 16 euro voor bezoekers jonger dan 26 of ouder dan 55 jaar. Reserveren kan via de webshop van Ronse, via info@ccdeververij.be of 055/23.28.01. (LDO)