Muziekliefhebbers genieten van eerste avond Ronse Opscène



Bart Peeters zet Parking Portois op zijn kop Redactie

24 augustus 2018

23u57 0 Ronse De eerste avond van Ronse Opscène zit er op. Muziekliefhebbers uit Ronse en omstreken trokken naar het stadscentrum waar ze voor het eerst op drie verschillende pleinen konden genieten van uiteenlopende artiesten.

Bart Peeters, tributeband Abba Gold, Get Ready, Gene Thomas, De Romeo’s, Schorre Chef en Mark With a K. Het zijn maar enkele artiesten die vrijdagavond en -nacht de revue passeerden in Ronse. Het gratis stadsfestival vernieuwde dit jaar door drie podia op te stellen. Het hoofdpodium verhuisde naar parking Portois om meer ruimte te hebben voor vipconstructies. De Ronsese groep Refands Band mocht er de spits afbijten. Ook Bart Peeters, The Skadillacs, Dj Daddy Cool en tributeband Abba Gold maakten er hun opwachting. Fans van het eerste uur Dirk, Melissa en Yana Vanden Bosschelle stonden al vanaf de eerste artiest op de allereerste rij. Het zijn echte liefhebbers van Ronse Opscène. “We komen elk jaar terug”, vertelt papa Dirk. “We staan hier al vroeg genoeg zodat we de mooiste plaats kunnen veroveren. De affiche van dit jaar vinden we net als de vorige edities goed. We kijken uit naar Bart Peeters en straks gaan we nog naar De Romeo’s kijken op de Markt. Daar is Melissa fan van.”

Vlaamse artiesten op Grote Markt

Op de Grote Markt verzamelden dan weer de fans van Nederlandstalige muziek. Dat genre kreeg voor het eerst een eigen podium. Marie-Claire De Vos ging er gezellig bij zitten om mee te zingen met artiesten als Eveline Cannoot, Get Ready en Steve Tielens. “Als geboren en getogen Ronsenaar kom ik altijd naar Ronse Opscène. Ik ben ook een echte Vlaming: ik hou van de Nederlandstalige muziek.”

Ook de jeugd vond haar weg naar Ronse Opscène. Hun feestzone verhuisde naar de parking achter het stadhuis. Ze konden er dansen op de beats van Snapback, Freaquency, Schorre Chef, Re:Play, Mark With a K en Dj Zof. Voor de meisjes van dansgroep Moves ’n Fun was dat de ideale gelegenheid om hun danskwaliteiten te laten zien. “Het is vanavond onze eerste avond in Ronse, want we zijn hier op kamp”, vertellen Camille Dhont en Lore Dewaele. “We hebben al een spel gespeeld tijdens Ronse Opscène, maar nu kunnen we dansen op de muziek van de dj’s. Het is een fantastisch begin van ons kamp.”

Ook vanavond grote namen op het podium

Na een eerste geslaagde avond maakt Ronse zich op voor dag twee van Ronse Opscène. Op het hoofdpodium op parking Portois spelen om 20.45 uur The sugar-free daddy’s. Daarna komen The Rubettes ft. Alan Williams, Daddy Cool, Fischer Z, Dj Remastered, Ozark Henry en Dj Remastered 2 Dj’s aan de beurt. Op de Grote Markt begint het feest om 21 uur met Jettie Pallettie. Vervolgens staan Willy Sommers, Dennie Christian, Dj Remastered 2 Dj’s, Les Copines en Swoop op het podium. Op de parking aan het stadhuis knalt om 21 uur Creator door de boxen. Ook Vide, Soufiane Eddyani, Duuub, Zwartwerk en Gusto zullen er optreden.