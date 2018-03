Motie over taalfaciliteiten irriteert minister-president Demotte 06 maart 2018

02u55 0 Ronse De vraag van het Ronsese stadsbestuur om de taalfaciliteiten af te schaffen in haar stad, heeft stof doen opwaaien in het parlement van de Franse Gemeenschap. Rudy Demotte (PS), minister-president van de Franse Gemeenschap, reageerde er geïrriteerd over de motie van Ronse.

Als het van Demotte afhangt, komt de afschaffing van de taalfaciliteiten er niet. "Deze unilaterale beslissing druist in tegen de grote institutionele evenwichten die dit land schragen en is in strijd met alle juridische principes die momenteel van kracht zijn", antwoordde hij gisteren gepikeerd op een vraag van parlementslid Michel Colson (DéFI).





Hoewel de Franse Gemeenschap geen formele bevoegdheid heeft om de motie van de Ronsese gemeenteraad te betwisten, toont de tegenkanting van Demotte wel aan hoe gevoelig de kwestie ligt.





Afschaffing veraf

"Wij behandelen de Vlamingen in onze gemeenten niet zoals sommige Vlaamse gemeentelijke autoriteiten zich permitteren om de Franstalige burgers te behandelen", voegde Demotte er nog fijntjes aan toe. De afschaffing van de taalfaciliteiten lijkt dus nog steeds veraf. Een wetswijziging om Ronse bijvoorbeeld uit de lijst van faciliteitengemeenten te halen, vereist immers een tweederdemeerderheid plus een meerderheid in elke taalgroep. Of en hoe de faciliteiten zullen worden afgeschaft, lijkt dus een zaak voor de niet zo nabije (politieke) toekomst.





(LDO)