Monique Bol schrijft nieuw stadsgedicht 26 januari 2018

02u57 0 Ronse 'Taal', zo heet het nieuwe stadsgedicht van Ronse. Monique Bol won met haar gedicht de poëziewedstrijd op Gedichtendag en dus zullen de Ronsenaars binnenkort een vers uit haar werk kunnen bewonderen op een tegel in het straatbeeld.

De jury kon vooral waarderen hoe Monique Bol met haar gedicht het opgelegde thema 'Theater' verbond met de actuele vluchtelingenproblematiek. Zij ging gisteravond met de grootste eer lopen, maar er waren nog meer winnaars.





Nog meer prijzen

Drie andere dichters vielen in de prijzen in hun eigen leeftijdscategorie. Manon Declercq blonk uit in de categorie tussen 12 en 14 jaar, Stien Deprez schreef het mooiste gedicht van de 15 tot 18-jarigen en Nele De Sloover won in de categorie tussen 19 en 35 jaar.





Het winnende gedicht kan u rechts lezen. (LDO)