Mogelijk verkeershinder in de Zandstraat wegens werken aan gsm-mast Lieke D'hondt

06 maart 2019

De politie van Ronse waarschuwt voor mogelijke hinder in de Zandstraat ter hoogte van de Hotond op vrijdag 8 maart. Omdat er werken uitgevoerd moeten worden aan de gsm-mast, zal er een hijskraan op de rijweg staan. Om de doorgang voor het verkeer in beide richtingen te garanderen, zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De snelheid wordt die dag beperkt tot 50 kilometer per uur.