Minivoetbalclub Chape Valcke kampioen in kerncompetitie 22 juni 2018

In de tweede reeks van de kerncompetitie Oudenaarde in het minivoetbal slaagde MVC Chape Valcke uit Ronse er in om de kampioenentitel te versieren. Het team van Jorick De Langhe verloor slechts tweemaal en speelde tweemaal gelijk, zodat het 60 punten totaliseerde. De spelers van Chape staken de kampioenentitel op zak na een 14-3-zege in de Petegemse sporthal tegen zakenkantoor Roman. Hun naaste belager was MVC Arcolora Oudenaarde. Volgend seizoen start men in de eerste reeks en ook daar wil men het beste van zichzelf geven en een rol van betekenis spelen in het titeldebat.





(MAN)