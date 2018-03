Mini gestolen en teruggevonden 12 maart 2018

02u27 0

De politie heeft op zaterdag een Mini teruggevonden die enkele uren voordien gestolen werd. Inbrekers stalen de wagen in Ronse nadat ze in de woning de sleutel gevonden hadden. Enkele uren later werd de auto, die al snel geseind stond, aangetroffen in Elzele, net over de taalgrens. (OSG)