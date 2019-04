Minder leegstand dankzij renovatiewerken van Bouwmaatschappij Ronse in de Wijnstraat Lieke D'hondt

17 april 2019

15u15 0 Ronse De Bouwmaatschappij Ronse, een samenwerking tussen de stad Ronse, het stadsontwikkelingsbedrijf AGB en NV Ondernemerscentrum Ronse, heeft in de Wijnstraat een nieuwe realisatie klaar. Het pand op nummer 19 is helemaal gerenoveerd en verhuurd aan schoenenwinkel Filoe.

De Bouwmaatschappij staat in voor het vastgoedbeheer van de stad. Het koopt verloederde panden en gronden aan, knapt ze op en brengt ze opnieuw op de markt. Op die manier wil de maatschappij het uitzicht van de stad verfraaien. In de Wijnstraat heeft de Bouwmaatschappij 7 panden in haar bezit. “De Wijnstraat is de inkom van de stad, maar er is nog veel leegstand”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “De stad wou daar in het verleden al iets mee doen, maar heeft de panden die ze in haar bezit had ondertussen overgedragen aan de Bouwmaatschappij. Die staat nu in voor de renovatie van de panden. De combinatie tussen winkelruimten en appartementen is ideaal: bewoning boven een winkel zorgt voor meer leven in de straat en er zijn twee keer huurinkomsten die we vervolgens opnieuw kunnen investeren.” De renovaties gebeuren met respect voor de omgeving, getuigt ook de realisatie van nummer 19. “Omdat dit pand deel uitmaakt van de Vrijheid, hebben we ervoor gekozen die sfeer te herstellen en te versterken. We hebben dat vooral gedaan door met verticaliteit te werken. Dat zie je goed aan de smalle ramen en de deur”, legt directeur Lien Hillewaere uit. Annelies Lemaître heeft ondertussen met kinderschoenenwinkel Filoe haar intrek genomen in het handelspand. “Na enkele maanden in een pop-upwinkel enkele panden verderop, ben ik blij dat ik mij nu permanent kan vestigen”, vertelt ze trots.