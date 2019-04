Met 99 kilometer per uur door zone-50 tijdens flitsmarathon Ronny De Coster

04 april 2019

15u48 0 Ronse Meer dan één auto op vijf reed te snel op e Leuzesesteenweg in Ronse, toen de politie er woensdag snelheidscontroles deed naar aanleiding van de nationale flitsmarathon. Eén chauffeur reed met 99 kilometer per uur door de zone-50. De politie schreef 109 boetes uit.

Van de zeven plaatsen waar de politie woensdag de flitsvuilnisbak had opgesteld, levert de Leuzesesteenweg de meest opvallende cijfers op: 64 van de 248 gecontroleerde voertuigen gingen er over de limiet van 50 kilometer per uur. Bij een tweede controle elders in diezelfde straat was de “score” al minder zorgwekkend: 13 overtredingen op 901 auto’s of maar 1,4%.

In de Abeelstraat, waar een zone-30 van kracht is, was 47 kilometer per uur de hoogst gemeten snelheid. Er waren verder 5 overtredingen (op 531 auto’s) op de Elzeelsesteenweg, 5 (op 754) in de Ninovestraat, 8 (op 232) op de Doorniksesteenweg en 12 (op 173) op de Ninoofsesteenweg.