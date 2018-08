Met 92 km/uur geflitst op Elzeelsesteenweg 01 augustus 2018

Bij een snelheidscontrole in de Elzeelsesteenweg in Ronse heeft gisteren slechts 2,8 procent van de 528 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur gereden "Zeer goed resultaat behalve een vastgestelde topsnelheid van 92 km/uur in de bebouwde kom", laat de politie weten. "Hij of zij zal het mogen gaan uitleggen in de politierechtbank."





(TVR)